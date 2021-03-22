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В одному китайському місті
вже більше базових станцій...

В одному китайському місті вже більше базових станцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

В одному китайському місті вже більше базових станцій...

Пропонуємо до обговорення:
Німецьке видання Business Daily недавно опублікувало статтю, в якій повідомляє, що китайська мережа 5G в Шеньчжені вже налічує понад 46 000 базових станцій.

Дивися повний текст В одному китайському місті вже більше базових станцій 5G, ніж у всій Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35

ЭкспЕртду еще бы привести цифры по тратам/прибыльности/окупаемости этой сети. ЭкспЕртд как то забыл пару фактов 99% 5G БС это станции Хуавей работающей на китайскую военку, а еще там есть Компартия которая сказала - НАДО.. народ ответил - ЕСТЬ)...Для поддерхки своего ВПК и санкционной Хуавей + понты дороже денег) Китай может себе позволить развернуть в паре - тройке городов НЕБОЛЬШУЮ по его меркам сеть 5G..а вот могут ли позволить себе развернуть такую сеть 5G наши операторы непонятно - даром населению нужную. Ну кроме 1-2% технодижилитаризаторов готовых анонизировать на иконку 5G в смартфоне и наших клерков мечтающих на тендере срубить еще немного (можно и много) денег. Денег которые потом операторы впишут в наши тарифы. Хотите 5G не вопрос но осознайте что к вашему тарифу будет повышение абонентки где то +50 грн/месяц.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:02

по этому прикрыли интертелеком! CDMA не требует те частоты!
max512
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Модератори: Ірина_, Модератор

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