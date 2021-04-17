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Італія відкриється для туристів: коли і які будуть вимоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Італія може відкрити кордони для іноземних туристів з 2 червня.
Дивися повний текст Італія відкриється для туристів: коли і які будуть вимоги
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