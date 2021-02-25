Інвестиції в будівництво – річ ризикована і ніхто не дасть інвестору 100% гарантію, що він убезпечений від неприємностей.
Дивися повний текст Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво - поради експерта.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:45
Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво -...
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Дивися повний текст Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво - поради експерта.
Додано: Нед 18 кві, 2021 15:45
"Как безопасно инвестировать в незавершенное строительство - советы эксперта"
Ответ: НИКАК
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