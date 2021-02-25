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Як безпечно інвестувати в
незавершене будівництво -...

Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:45

Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво -...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в будівництво – річ ризикована і ніхто не дасть інвестору 100% гарантію, що він убезпечений від неприємностей.

Дивися повний текст Як безпечно інвестувати в незавершене будівництво - поради експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:45

"Как безопасно инвестировать в незавершенное строительство - советы эксперта"
Ответ: НИКАК
не благодарите
kdevil
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