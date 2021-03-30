Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що пенсійна реформа в Україні пов'язана зі значними ризиками.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:03
У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи.
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:04
Потрібно вигнати із солідарноі системи всіх трутнів, які нічого в неі не вкладали, а гребуть з неі ломатою - судді, прокурори і т.п.
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