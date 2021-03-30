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У Зеленського розповіли про
ризики пенсійної реформи

У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:03

У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що пенсійна реформа в Україні пов'язана зі значними ризиками.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:04

Потрібно вигнати із солідарноі системи всіх трутнів, які нічого в неі не вкладали, а гребуть з неі ломатою - судді, прокурори і т.п.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:22

Re: У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи

Судьям надо пенсии понизить в 10 раз. Для социальной справедливости.
Investor_K
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