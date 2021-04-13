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В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні на гривневому вкладі за рік можна заробити в середньому 10,5%, кажуть в АУБ.
Дивися повний текст В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:07
Як завжди хитрожопі хочуть жити за рахунок законослухняних
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ovsivolo
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:15
Якщо українці хочуть дешевих кредитів під 3-5%, то вони повинні розуміти, що і депозитні ставки будуть низьким
государство может себе позволить раздать дешевые кредиты, оно ещё себе напечатает, а депозитчик теряющий сбережения из-за инфляции ещё напечатать не может. Так за чей счёт дешевые кредиты ? лох не мамонт.
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vitaliian
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