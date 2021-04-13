Сьогодні на гривневому вкладі за рік можна заробити в середньому 10,5%, кажуть в АУБ.
Дивися повний текст В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:06
В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах.
Додано: Нед 18 кві, 2021 17:15
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
государство может себе позволить раздать дешевые кредиты, оно ещё себе напечатает, а депозитчик теряющий сбережения из-за инфляции ещё напечатать не может. Так за чей счёт дешевые кредиты ? лох не мамонт.
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:00
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Не хочу дешевих кредитів, хочу смачні депозити!
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:53
"... инфляция в этом году должна составить 7,5% ... ставка и по депозитам будет 1−3% "
И это всё в одном предложении ! Т.е. открытым текстом говорят - Если вы принесете деньги в банк, то ПОТЕРЯЕТЕ 4,5-6% !
Короче говоря, выгоднее купить несколько мешков сахара и ящик водки, чем нести деньги в банк.
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:01
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
1-3 это по валюте. В гривне будет поболее
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:01
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
1-3 это по валюте. В гривне будет поболее
|