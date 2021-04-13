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В АУБ пояснили, чому українці
не заробляють на депозитах

В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:34

Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах

Поверніть Сугоняку! Він такої маєчні не розповідав.
ritter
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