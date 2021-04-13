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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:34
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Поверніть Сугоняку! Він такої маєчні не розповідав.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:36
странно. Это я один такой дурачек был, что копил деньги на квартиру на депозите? Накопил, снял и купил - так нельзя было, оказывается!
Поправка - на первый взнос по ипотеке тоже нужно копить, а как вы думали?
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