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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:34
Re: В АУБ пояснили, чому українці не заробляють на депозитах
Поверніть Сугоняку! Він такої маєчні не розповідав.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:36
странно. Это я один такой дурачек был, что копил деньги на квартиру на депозите? Накопил, снял и купил - так нельзя было, оказывается!
Поправка - на первый взнос по ипотеке тоже нужно копить, а как вы думали?
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:47
Проблема не в ставках. Если минфин с НБУ вбрасывают в оборот около 20-30% денежной массы и делают это когда вздумается, причём без малейших планов и возможностей потом изъять "лишнюю" массу, то банкноты перестают выполнять функцию накопления. А значит, что они НЕ ДЕНЬГИ!
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:00
До 15 року депозити були в середньому 24% кредити 50 % , за першими і другими стояли черги клієнтів . Усіх усе влаштовувало , до знищення Гонтаревою під кураторством Порошенко 100 банків . Тепер депозити 6 % на які немає дурних , а кредити видають під ті самі 50 і більше % .
Відбулася найбільша афера століття !
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