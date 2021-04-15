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Новий тариф на газ: з чого
складається ціна «блакитного...

Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09

Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного...

Пропонуємо до обговорення:
До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися.

Дивися повний текст Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09

А основна складова - так звана заробітна плата товстопузого ненажерливого так званого менеджменту - членів правління, наглядовоі ради, іх родичів і оточення
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 18:10

Re: Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного.

Что по цене электроэнергии слышно?
Investor_K
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