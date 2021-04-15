До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися.
Дивися повний текст Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива».
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Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09
Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива».
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09
А основна складова - так звана заробітна плата товстопузого ненажерливого так званого менеджменту - членів правління, наглядовоі ради, іх родичів і оточення
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:10
Re: Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного.
Что по цене электроэнергии слышно?
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