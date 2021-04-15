До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися.
Дивися повний текст Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09
Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного палива».
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:09
А основна складова - так звана заробітна плата товстопузого ненажерливого так званого менеджменту - членів правління, наглядовоі ради, іх родичів і оточення
Додано: Нед 18 кві, 2021 18:10
Re: Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного.
Что по цене электроэнергии слышно?
Додано: Нед 18 кві, 2021 19:41
А где ж составляющая куратора? Нефть и газ весь же находится под кураторством Байдена, который нам на голандском хабе продает нам наш украинский газ. Забрали эти твари. Газ по 2,2 грн. - это было бы реально, если всех этих гадов убрать с газовых схем.
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:15
2.84плюс0.2грна а где весь расписанный тариф 6.99 остальных данных нигде нет
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:55
Для государственных компаний по 2.84 грн а для частников дороже))), для частников как то по другому ведётся добыча газа?) И что то с этой статьи крайне не очень понятно, в цифрах, как 2,84 превращается в 6,99!!(((
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:01
Re: Новий тариф на газ: з чого складається ціна «блакитного.
из циничного вранья.
|