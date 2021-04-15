Київ позбудеться маршруток через два-три роки, заявив міський голова української столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через два-три роки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04
Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через два-три роки.
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04
А через сколько лет в муниципальном городском транспорте появится функция открытия всех дверей, а не одной передней?
|