|
|
В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05
Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93431
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор