У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05
В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
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Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:53
Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?
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