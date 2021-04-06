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В Європі дорожчає житло: в
яких країнах найбільше...

В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05

В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.

Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05

так наглядней
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:53

Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 04:31

  NetSerpent написав:Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?

Видимо, всё не так плачевно в Украине, как вы описываете. Где люди в Украине берут деньги - не понятно, но они реально с жиру бесятся. Такое впечатление, что практически у каждого в кармане безлимит налички, который они не стесняются тратить на всякую чепуху, даже в разгар "пандемии", когда вроде бы как люди должны терять работу, или хотя бы меньше зарабатывать
safonovstanislav
 
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