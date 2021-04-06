У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05
В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
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Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:53
Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?
Додано: Пон 19 кві, 2021 04:31
Видимо, всё не так плачевно в Украине, как вы описываете. Где люди в Украине берут деньги - не понятно, но они реально с жиру бесятся. Такое впечатление, что практически у каждого в кармане безлимит налички, который они не стесняются тратить на всякую чепуху, даже в разгар "пандемии", когда вроде бы как люди должны терять работу, или хотя бы меньше зарабатывать
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:02
нічого дивного.
приріст житла давно не корелюється з приростом паперового, ні, віртуального фуфлодолара і сотоваріщі.
легким порухом клавіші в систему гепають трильйони доларів.
стара економічна модель накопичення вже майже вмерла.
гроші НЕ є мірилом праці.
схеми, ммм, хакери - от нинішні пахарі оскаженілого світу фінансів.
дивуюся ще лайфовим страховикам- скоро безумовний інвестдохід змінять на беззаперечний інвестмінус.
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