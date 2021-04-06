У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05
В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:53
Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?
Додано: Пон 19 кві, 2021 04:31
Видимо, всё не так плачевно в Украине, как вы описываете. Где люди в Украине берут деньги - не понятно, но они реально с жиру бесятся. Такое впечатление, что практически у каждого в кармане безлимит налички, который они не стесняются тратить на всякую чепуху, даже в разгар "пандемии", когда вроде бы как люди должны терять работу, или хотя бы меньше зарабатывать
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:02
нічого дивного.
приріст житла давно не корелюється з приростом паперового, ні, віртуального фуфлодолара і сотоваріщі.
легким порухом клавіші в систему гепають трильйони доларів.
стара економічна модель накопичення вже майже вмерла.
гроші НЕ є мірилом праці.
схеми, ммм, хакери - от нинішні пахарі оскаженілого світу фінансів.
дивуюся ще лайфовим страховикам- скоро безумовний інвестдохід змінять на беззаперечний інвестмінус.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:23
safonovstanislav
Всё очень просто!
В Украине неравномерное распределение доходов. Возьмите декларацию любого министра (которых за последних 15 лет было под пару сотен, депутатов под пару тысяч, замминистров несколько тысяч, всяких начальников полиции, а до этого милиции, областных, районных, прокуроров, судей , рукводителей госпредприятий, начальников всяких служб, коммунальных предприятий - это армия. только в Киеве их живет под сотню тысяч. У каждого из них по 2-3 объекта недвижимости. Условный чаус и вовк владеют по 4-5 домов/квартир. А это всего лишь, те кого впоймали. Это просто судьи городского уровня. Таких судей и прокуровров в каждом обл и райцентре - тысячи. Их дети едут потом в Киев. Одессу, Днепр, Харьков им покупают жилье. Ну открывают они еще своим женам и детям салоны красоты, объекты под аренду - но это не реально работающий бизнес, а прикрытие. Они не умеют зарабатывать, кроме как взятками и откатами. вот и вкладывают в недвигу. Та даже взять мою фирму - половина людей на съемных квартирах, процентов 40 в своих, и только у двух директоров - по несколько хат. У генерального - 4 квартиры, а у его зама - две. Плюс у всех есть родительские в регионах.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:18
Re: В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
Какая чушь, какие под 100 тысяч в Киеве, да их на всю страну столько нет.
А уж такая осведомленность о личном имуществе всех сотрудников предприятия, и особенно руководства, вообще забавляет.
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