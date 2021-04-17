В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...

Додано: Пон 19 кві, 2021 11:23

safonovstanislav



Всё очень просто!



В Украине неравномерное распределение доходов. Возьмите декларацию любого министра (которых за последних 15 лет было под пару сотен, депутатов под пару тысяч, замминистров несколько тысяч, всяких начальников полиции, а до этого милиции, областных, районных, прокуроров, судей , рукводителей госпредприятий, начальников всяких служб, коммунальных предприятий - это армия. только в Киеве их живет под сотню тысяч. У каждого из них по 2-3 объекта недвижимости. Условный чаус и вовк владеют по 4-5 домов/квартир. А это всего лишь, те кого впоймали. Это просто судьи городского уровня. Таких судей и прокуровров в каждом обл и райцентре - тысячи. Их дети едут потом в Киев. Одессу, Днепр, Харьков им покупают жилье. Ну открывают они еще своим женам и детям салоны красоты, объекты под аренду - но это не реально работающий бизнес, а прикрытие. Они не умеют зарабатывать, кроме как взятками и откатами. вот и вкладывают в недвигу. Та даже взять мою фирму - половина людей на съемных квартирах, процентов 40 в своих, и только у двух директоров - по несколько хат. У генерального - 4 квартиры, а у его зама - две. Плюс у всех есть родительские в регионах.