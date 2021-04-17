У четвертому кварталі 2020 року середні ціни на житло в Євросоюзі зросли на 5,7% в річному численні.
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 22:05
В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше виросли ціни.
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:53
Ну в Європі я ще розумію. Але якого куя ростуть ціни на житло в Україні? Економіка країни в опі, долар не росте, населення стабільно зменшується - а в нас ціна навіть на вбиті хрущі росте по 10%/рік в доларах. WTF?
Додано: Пон 19 кві, 2021 04:31
Видимо, всё не так плачевно в Украине, как вы описываете. Где люди в Украине берут деньги - не понятно, но они реально с жиру бесятся. Такое впечатление, что практически у каждого в кармане безлимит налички, который они не стесняются тратить на всякую чепуху, даже в разгар "пандемии", когда вроде бы как люди должны терять работу, или хотя бы меньше зарабатывать
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:02
нічого дивного.
приріст житла давно не корелюється з приростом паперового, ні, віртуального фуфлодолара і сотоваріщі.
легким порухом клавіші в систему гепають трильйони доларів.
стара економічна модель накопичення вже майже вмерла.
гроші НЕ є мірилом праці.
схеми, ммм, хакери - от нинішні пахарі оскаженілого світу фінансів.
дивуюся ще лайфовим страховикам- скоро безумовний інвестдохід змінять на беззаперечний інвестмінус.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:23
safonovstanislav
Всё очень просто!
В Украине неравномерное распределение доходов. Возьмите декларацию любого министра (которых за последних 15 лет было под пару сотен, депутатов под пару тысяч, замминистров несколько тысяч, всяких начальников полиции, а до этого милиции, областных, районных, прокуроров, судей , рукводителей госпредприятий, начальников всяких служб, коммунальных предприятий - это армия. только в Киеве их живет под сотню тысяч. У каждого из них по 2-3 объекта недвижимости. Условный чаус и вовк владеют по 4-5 домов/квартир. А это всего лишь, те кого впоймали. Это просто судьи городского уровня. Таких судей и прокуровров в каждом обл и райцентре - тысячи. Их дети едут потом в Киев. Одессу, Днепр, Харьков им покупают жилье. Ну открывают они еще своим женам и детям салоны красоты, объекты под аренду - но это не реально работающий бизнес, а прикрытие. Они не умеют зарабатывать, кроме как взятками и откатами. вот и вкладывают в недвигу. Та даже взять мою фирму - половина людей на съемных квартирах, процентов 40 в своих, и только у двух директоров - по несколько хат. У генерального - 4 квартиры, а у его зама - две. Плюс у всех есть родительские в регионах.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:18
Re: В Європі дорожчає житло: в яких країнах найбільше...
Какая чушь, какие под 100 тысяч в Киеве, да их на всю страну столько нет.
А уж такая осведомленность о личном имуществе всех сотрудников предприятия, и особенно руководства, вообще забавляет.
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:01
Faceless
Вот вы, г-н Модератор, мониторите финансовый форум и должны уметь считать и владеть информацией о бизнес среде Украины. Вы возьмите посчитайте или хотя бы на глаз прикиньте, а потом рассказывайте - где чушь, а где - нет. я гворил о промежутке за последних 15 лет. Посчитайте, сколько с 2005 года у нас было созывов ВР, а сколько прошло депутатов через Киевраду, а через Облраду. Посчитайте сколько за последних 15-20 лет у нас было министров обороны, министров здравоохранения, других министров, глав НБУ, налоговой, таможни, глав администраций президента, ЦВК, глав КМДА и Киевобладминистрации, Метрополитена, руководителей Нафтогаза, Укрзализныци, Киевводоканала, Теплоэнерго, Киевзеленстроя, Ощадбанка, Укравтодора, Киевавтодора, Укрэксимбанка и таких кормушек только в Киеве - сотни и сотни, а может и тысячи. У каждой структуры есть дочерние предприятия или организации более низкого порядка.
Сколько руководителей из этого списка: https://news.finance.ua/ua/news/-/49137 ... v-ukrayini. Сколько еще ректоров ВУЗов, сколько еще главврачей больниц, сколько еще прочих жирных должностей, типа ликвидаторов банков - не понаслышке знаю сколько там поднимали денег.
Я думаю за последних 20 лет людей руководивших этими структурами или бывших депутатами наберется 5-7 тысяч. А теперь умножьте эту цифру на 4 или даже 5. Это их замы. А теперь добавьте сюда прокуроров, судей, СБУ, Убоп, ОБЭП, ОБНОН (пусть их сейчас уже и нет, но кто-то эти функции выполняет). Ну и добавьте сюда еще всяких начальников департаментов и управлений (как например, чувак который на Майдане людей внедорожником давил
И вот всем этим людям, в последние 20 лет, нужно было куда-то вкладывать свои честно заработанные. Три ж Лексуса или Ренджика не купишь - вот они скупают недвигу. Поедьете на Осокорки, или от Левобережки к Русановским садам или в обратную сторону по Сверстюка, или к стадиону Старт и посмотрите - сколько построено монстров по 30 этажей. Кто это скупает по Вашему? Откройте Работа.юа и посмотрите средний доход для обывателей -20-30тыс. грн. Та пусть даже 50тыс.грн в месяц. С такой зарплатой если откладывать по 1 тыс.дол. в месяц, то за 5 лет насобираешь только на двушку в девятиэтажке с таким себе ремонтом. Ипотеки в последних 7 лет практически нет.
Ну а что касается моих сотрудников, то у нас в фирме - 20 человек, и за 5 лет не так сложно узнать, что у кого есть. и особенно у руководства
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:21
Faceless
Вот из совсем свежего:
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