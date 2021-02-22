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Перший штат США назвав дату остаточної заборони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 06:33
Пропонуємо до обговорення:
Влада американського штату Вашінгон прийняли закон Clean Cars 2030 ( «Чисті автомобілі 2030») про заборону на продаж нових машини на бензині і дизелі з 2030 року. Тепер законопроект, який запровадить найраніший заборона на ДВС в США, чекає останнього підпису - губернатора Джея Інслі.
Дивися повний текст Перший штат США назвав дату остаточної заборони автомобілів з традиційними двигунами
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Додано: Пон 19 кві, 2021 06:33
легковиків з неелектрифікованими силовими установками
тобто автівка з бензиновим генератором, що живить електричні двигуни - норм?
податок VMT (Vehicle miles traveled), величина якого залежить від кількості миль, пройдених транспортним засобом
а як це перевірити? На машинах показники "скручують" :)
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:15
0mage0 написав:
податок VMT (Vehicle miles traveled), величина якого залежить від кількості миль, пройдених транспортним засобом
а як це перевірити? На машинах показники "скручують"
На відміну від наших країн, у США скрутка пробігу - це федеральний злочин, за який можна реально "присісти". Вже зараз ідеально змінити пробіг абсолютно у всіх блоках авто куди він пишеться - то треба добре заморочитися. А за 9 років електроніка стане ще досконалішою, і я впевнений, що в кожному авто зроблять щось типу "чорного ящика", куди буде записуватися пробіг, який буде неможливо змінити кустарними методами в гаражі у дядька Василя.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:24
Ни дня без журналажи: в заголовке "остаточна заборона", в первом же предложение "заборона продажу нових". Больше журналажи богу журналажи.
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