Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:09
Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
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Дивися повний текст Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів.
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