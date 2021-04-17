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Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:09
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