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Падіння в головній експортній
галузі України дещо...

Падіння в головній експортній галузі України дещо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:29

Падіння в головній експортній галузі України дещо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Падіння в головній експортній галузі України дещо сповільнилося.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:30

Странное падение.
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