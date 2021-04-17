Про це свідчать дані з бази Укрпатенту.
Дивися повний текст Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко», а Facebook — лого Oculus.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:30
Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко»,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple запатентувала в Україні марки «Эппл» та «Яблоко», а Facebook — лого Oculus.
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