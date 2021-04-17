За підсумками 2020 року багато державних компаній в Україні отримали мільярдні збитки.
Дивися повний текст Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:54
Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні
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Дивися повний текст Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:54
так буває, коли молодий і чесний політик пускає олігархів до годівнички
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:50
Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні
Странно у всех этих убыточных компаний топ менеджмент нехило получают за свою деятельность и не успевает бабло по оффшорам распихивать, чудесные компании.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:56
Готовий покерувати Нафтогазом. Обіцяю за три роки стане прибутковим;-)
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