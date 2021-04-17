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Рейтинг найзбитковіших
держкомпаній в Україні

Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:54

Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року багато державних компаній в Україні отримали мільярдні збитки.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:54

так буває, коли молодий і чесний політик пускає олігархів до годівнички
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:50

Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні

Странно у всех этих убыточных компаний топ менеджмент нехило получают за свою деятельность и не успевает бабло по оффшорам распихивать, чудесные компании.
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Готовий покерувати Нафтогазом. Обіцяю за три роки стане прибутковим;-)
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:02

Кінець епохи бідності :(
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:33

ідіотизм 80 левела
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:01

Нафтогаз, Укрзалізниця, Укренерго - і всі збиткові. Корупція досягла божественного рівня, топ-менеджери цих компаній отримують мільйони премій - так от як треба керувати, браво!
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:08

  777serg87 написав:Нафтогаз, Укрзалізниця, Укренерго - і всі збиткові. Корупція досягла божественного рівня, топ-менеджери цих компаній отримують мільйони премій - так от як треба керувати, браво!

Корупція лишилася на старому рівні. Компанії збиткові через реформи.
НАК Нафтогаз фінансує субсидії, що є нонсенсом.
НЕК Укренерго отримує збитки через борги по оплаті за електричну енергію, після реформи ринку електричної енергії.
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