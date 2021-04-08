В Україні ініціюють впровадження вільного трудового договору для малого й середнього бізнесу.
Дивися повний текст Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують нову трудову реформу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:21
Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують нову трудову реформу.
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:21
И шо, плиточник со мной подпишет договор? Инициаторы готовят тёплые места своим деткам-конфеткам
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:21
Re: Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують.
Ты разве оформляешь плиточника к себе рабочим? С плиточником у тебя обычный хозяйственный договор, если ты лично нанимаешь плиточника поклать плитку.
Речь тут в законопроекте о например бригаде плиточников которых берет на работу кто-то кто будет предоставлять тебе услугу ремонта квартиры, при этом сам ты напрямую с плиточниками будешь разве что здороваться, а оплату и то как и что класть будешь обсужадть с их работодателем.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:06
Зачем тогда нужен КЗоТ с его нормами, подписали договор рабства на 10 лет и вперед работать, вам по нему даже отпуск полагается!
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:05
Цитата из статьи
Подозреваю, что этими непредусмотренными КЗОТ условиями будут совсем не зарплаты по 5000 евро и не отпуска по 6 недель
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:24
Лучшему сотруднику коллектива будет предусмотрена путёвка на Мальдивы, а худшему придётся 2 недели отбыть наказание в Египте.
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