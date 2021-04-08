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Великі зарплати і мінімум
бюрократії: українцям готують...

Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:21

Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ініціюють впровадження вільного трудового договору для малого й середнього бізнесу.

Дивися повний текст Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують нову трудову реформу.
R2
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И шо, плиточник со мной подпишет договор? Инициаторы готовят тёплые места своим деткам-конфеткам
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:21

Re: Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують.

  Moimir написав:И шо, плиточник со мной подпишет договор?

Ты разве оформляешь плиточника к себе рабочим? С плиточником у тебя обычный хозяйственный договор, если ты лично нанимаешь плиточника поклать плитку.

Речь тут в законопроекте о например бригаде плиточников которых берет на работу кто-то кто будет предоставлять тебе услугу ремонта квартиры, при этом сам ты напрямую с плиточниками будешь разве что здороваться, а оплату и то как и что класть будешь обсужадть с их работодателем.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:06

Зачем тогда нужен КЗоТ с его нормами, подписали договор рабства на 10 лет и вперед работать, вам по нему даже отпуск полагается!
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59

  777serg87 написав:Зачем тогда нужен КЗоТ с его нормами, подписали договор рабства на 10 лет и вперед работать, вам по нему даже отпуск полагается!


Его давно пора выкинуть. Всё равно не работает толком.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:05

Цитата из статьи

. У такому трудовому договорі можуть бути прописані будь-які умови, про які домовляться працівник і роботодавець, навіть якщо вони не передбачені трудовим законодавством.


Подозреваю, что этими непредусмотренными КЗОТ условиями будут совсем не зарплаты по 5000 евро и не отпуска по 6 недель :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:24

  PasserBy написав:Цитата из статьи

. У такому трудовому договорі можуть бути прописані будь-які умови, про які домовляться працівник і роботодавець, навіть якщо вони не передбачені трудовим законодавством.


Подозреваю, что этими непредусмотренными КЗОТ условиями будут совсем не зарплаты по 5000 евро и не отпуска по 6 недель :)


Лучшему сотруднику коллектива будет предусмотрена путёвка на Мальдивы, а худшему придётся 2 недели отбыть наказание в Египте.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:29

Рабство в чистом виде. Все больше и больше ненавижу эту страну
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:48

  alex7gk написав:Рабство в чистом виде. Все больше и больше ненавижу эту страну

2004 - лишь бы не донецкие
2009 - лишь бы не Тимошенко
2014 - не допустить реванша пророссийских сил
2019 - лишь бы не Порошенко

И пока будут голосовать "лишь бы не допустить такого-то", ничего принципиально не поменяется
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:02

  PasserBy написав:
  alex7gk написав:Рабство в чистом виде. Все больше и больше ненавижу эту страну

2004 - лишь бы не донецкие
2009 - лишь бы не Тимошенко
2014 - не допустить реванша пророссийских сил
2019 - лишь бы не Порошенко

И пока будут голосовать "лишь бы не допустить такого-то", ничего принципиально не поменяется

Уже не изменится в любом случае, "установку" на курс для оторвавшихся в свободное плавание дадут впоследствии кураторы, курс уже выбран давно.
За исключением сильного самостоятельного руководителя, пример Беларуссии.
ЕС занимается своими проблемами, тем более теперь когда экономика Украины вошла в стадию деградации, никто даже не подумает в ближайшие 20-25 лет рассматривать вступление в ЕС, тем более в НАТО.
Нужно было работать на подъем курса экономики страны изначально, привлекать инвестиции, а потом рассматривать необходимость вступления, а не отдавать страну во внешнее управление.
ruvex
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