В Україні ініціюють впровадження вільного трудового договору для малого й середнього бізнесу.
Дивися повний текст Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують нову трудову реформу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:21
Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують нову трудову реформу.
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:21
И шо, плиточник со мной подпишет договор? Инициаторы готовят тёплые места своим деткам-конфеткам
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:21
Re: Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують.
Ты разве оформляешь плиточника к себе рабочим? С плиточником у тебя обычный хозяйственный договор, если ты лично нанимаешь плиточника поклать плитку.
Речь тут в законопроекте о например бригаде плиточников которых берет на работу кто-то кто будет предоставлять тебе услугу ремонта квартиры, при этом сам ты напрямую с плиточниками будешь разве что здороваться, а оплату и то как и что класть будешь обсужадть с их работодателем.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:06
Зачем тогда нужен КЗоТ с его нормами, подписали договор рабства на 10 лет и вперед работать, вам по нему даже отпуск полагается!
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:59
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:05
Цитата из статьи
Подозреваю, что этими непредусмотренными КЗОТ условиями будут совсем не зарплаты по 5000 евро и не отпуска по 6 недель
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:24
Лучшему сотруднику коллектива будет предусмотрена путёвка на Мальдивы, а худшему придётся 2 недели отбыть наказание в Египте.
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:22
"Согласие - есть продукт непротивления сторон". Давно пора.
5000 евро в контракте - почему нет ? Если сотрудник умеет заработать фирме 10000. Ну а если не умеет, то сорян - нужно спускаться с небес на землю.
Специалистов, чей труд ценен и востребован это новшество никак не коснется. А вот протиральщикам штанов придется печально.
Додано: Вів 20 кві, 2021 11:42
Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки....
Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток...
Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник...
є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ
Виникає розрив шаблону в працівника
Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць
Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив
17 одиниць ПДВ
15 одиниць ЄСВ
і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити
12 одиниць ПДФО
на руки 55 одиниць зі 100 зароблених..
і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста...
От якби було по іншому
Працівник заробив 100 одиниць
Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою...
Я б з цікавістю подивився на результати виборів....
Додано: Вів 20 кві, 2021 12:27
Щось блін підозріло вони турбуються про малий і середній бізнес- "не к добру енто". кращеб суки потурбувались про армію чинуш з захмарними зарплатами в пропорції на їх ефективність та доцільність.
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