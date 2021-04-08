Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...

budivelnik написав:Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки....
Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток...
Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник...
є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ
Виникає розрив шаблону в працівника
Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць
Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив
17 одиниць ПДВ
15 одиниць ЄСВ
і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити
12 одиниць ПДФО
на руки 55 одиниць зі 100 зароблених..
і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста...
От якби було по іншому
Працівник заробив 100 одиниць
Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою...
Я б з цікавістю подивився на результати виборів....
Ещё лучше, чтоб работнику на руки выдавали наличными 100, а потом он сам относил из этой суммы 45 в банк на оплату налогов