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Великі зарплати і мінімум
бюрократії: українцям готують...

Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:18

  budivelnik написав:Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки....
Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток...
Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник...
є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ
Виникає розрив шаблону в працівника
Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць
Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив
17 одиниць ПДВ
15 одиниць ЄСВ
і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити
12 одиниць ПДФО
на руки 55 одиниць зі 100 зароблених..
і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста...
От якби було по іншому
Працівник заробив 100 одиниць
Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою...
Я б з цікавістю подивився на результати виборів.... :D

Ещё лучше, чтоб работнику на руки выдавали наличными 100, а потом он сам относил из этой суммы 45 в банк на оплату налогов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 20:13

  Nickoss1 написав:"Согласие - есть продукт непротивления сторон". Давно пора.
5000 евро в контракте - почему нет ? Если сотрудник умеет заработать фирме 10000. Ну а если не умеет, т

о сорян - нужно спускаться с небес на землю.
Специалистов, чей труд ценен и востребован это новшество никак не коснется. А вот протиральщикам штанов придется печально.


Вы видимо, не пытались вести бизнес самостоятельно. Чтобы отдать человеку 5000 в качестве заоплаты, он должен принести фирме не 10000, а намного больше.
А хорошие специалисты, по моим впечатлениям, сейчас немного активнее смотрят в сторону Европы или Австралии с Канадой, чем в сторону украинских зарплат.
PasserBy
 
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