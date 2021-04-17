Ціною банку може бути його капітал.
Дивися повний текст Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки можуть оцінити банк для продажу.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:30
Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки...
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Дивися повний текст Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки можуть оцінити банк для продажу.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:30
Какой вменяемый инвестор купит Приват с не решенной проблемой в виде Коломойского? Оно им надо?
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:47
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