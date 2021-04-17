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Приватизація ПриватБанку:
Горбаль розповів, у скільки...

Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:30

Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Ціною банку може бути його капітал.

Дивися повний текст Приватизація ПриватБанку: Горбаль розповів, у скільки можуть оцінити банк для продажу.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:30

Какой вменяемый инвестор купит Приват с не решенной проблемой в виде Коломойского? Оно им надо?
andretar
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:47

  andretar написав:Какой вменяемый инвестор купит Приват с не решенной проблемой в виде Коломойского? Оно им надо?


хозяева купят, напару с Ощадом

BNP - Ощад, КредиАгриколь - Приват,
ну или наоборот

уже ж очерчено: "стоимость - капитал", т.е. никто ничего переплачивать не будет, просто войдут во владение
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:54

200 млрд. грн +
не меньше - иначе это будет грабеж государства.
teopamf
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