НАК "Нафтогаз України" позивається до суду на уряд і вимагає стягнути з нього майже 4,5 млрд гривень.
Дивися повний текст «Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає відшкодування майже 4,5 млрд гривень.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:44
«Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає відшкодування майже 4,5 млрд гривень.
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:44
Коболєв і К хочуть виплатити собі чергову кілька міліонну премію за рахунок громадян Украіни. Мабуть матері Коболєва мало коштів для життя в Лондоні.
Додано: Пон 19 кві, 2021 15:04
Да, дожилися до ручки.
Це якийсь страшний сон ????
Нафтогаз - окрема республіка,, ні точніше монархія.
Монарх -Коболєв.
Державне підприємтсво позивається до Кабміну ?
Да звільнить нахрен все керівництво Нафтогазу і все.
Це вже просто перйшло всі межі.
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