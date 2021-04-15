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«Нафтогаз» подав позов до
суду на Кабмін: вимагає...

«Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:44

«Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" позивається до суду на уряд і вимагає стягнути з нього майже 4,5 млрд гривень.

Дивися повний текст «Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає відшкодування майже 4,5 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:44

Коболєв і К хочуть виплатити собі чергову кілька міліонну премію за рахунок громадян Украіни. Мабуть матері Коболєва мало коштів для життя в Лондоні.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:04

Да, дожилися до ручки.
Це якийсь страшний сон ????
Нафтогаз - окрема республіка,, ні точніше монархія.
Монарх -Коболєв.
Державне підприємтсво позивається до Кабміну ?
Да звільнить нахрен все керівництво Нафтогазу і все.
Це вже просто перйшло всі межі.
taras_revol
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:14

доповненя

і весь кабмін
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:02

Нафтогаз напал на Украину
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:39

Re: «Нафтогаз» подав позов до суду на Кабмін: вимагає...

Украина театр абсурда.
ruvex
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