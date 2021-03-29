Президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків.
Дивися повний текст Зеленський розпорядився створити лабораторії для розробки вакцин в Україні.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:32
Зеленський розпорядився створити лабораторії для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розпорядився створити лабораторії для розробки вакцин в Україні.
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:33
"Также сообщается, что с целью создания такой лаборатории в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи."
-- стоимость разработки и вывода 1 (одной) вакцины на рынок в сегодняшнем мире доходит до $10 млрд. На $3 млн. можно построить здание с микроскопами и дедами-докторами, но никакую вакцину разработать не получится. Даже предположив, что создание вакцины в Украине будет стоить в 10 раз меньше ценника в ЕС и США, то всё равно 100 млн грн это примерно 0.3% от необходимого финансирования одной вакцины.
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