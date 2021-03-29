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Зеленський розпорядився
створити лабораторії для...

Зеленський розпорядився створити лабораторії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:32

Зеленський розпорядився створити лабораторії для...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків.

Дивися повний текст Зеленський розпорядився створити лабораторії для розробки вакцин в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:33

Лабораторию разработки вакцин. Нет слов...
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:33

"Также сообщается, что с целью создания такой лаборатории в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи."

-- стоимость разработки и вывода 1 (одной) вакцины на рынок в сегодняшнем мире доходит до $10 млрд. На $3 млн. можно построить здание с микроскопами и дедами-докторами, но никакую вакцину разработать не получится. Даже предположив, что создание вакцины в Украине будет стоить в 10 раз меньше ценника в ЕС и США, то всё равно 100 млн грн это примерно 0.3% от необходимого финансирования одной вакцины.
Dear_Sir
 
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