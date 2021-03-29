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Зеленський розпорядився створити лабораторії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:44
ruvex написав:
Упразднили эпидемиологическую службу
Не путайте СЭС и эпидемиологическую службу
Эпидемиологической службы и не было в Украине
А вот СЭС - это рассадник коррупции
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:22
pesikot написав:
А вот СЭС - это рассадник коррупции
Но теперь то все будет OK?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:49
а як справи з тестами українських виробників? багато закупили?
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