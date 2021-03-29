RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський розпорядився
створити лабораторії для...

Зеленський розпорядився створити лабораторії для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:44

  ruvex написав:Упразднили эпидемиологическую службу

Не путайте СЭС и эпидемиологическую службу

Эпидемиологической службы и не было в Украине

А вот СЭС - это рассадник коррупции
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5814
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:22

  pesikot написав:А вот СЭС - это рассадник коррупции

Но теперь то все будет OK?
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 03.11.08
Подякував: 814 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:49

а як справи з тестами українських виробників? багато закупили?
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:19

  ruvex написав:
  pesikot написав:А вот СЭС - это рассадник коррупции

Но теперь то все будет OK?

Минус одна причина для дачи взятки.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 06.08.19
Подякував: 873 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:24

у зеленского мозгов как у молюска, печалька...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 13.07.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 10:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Зачем здоровой нации лаборатории?

А что, в тех лабораториях вакцины разробатовали? СЭС запомнился только как "одна из" организация не приносящая никакой практической пользы, но умеющая доить бизнес проверками.


При клятом совке только в Харьков было два предприятия по разработке и производству вакцин плюс институт им.Мечникова...белоруссы уже начали свое производство и мы могли бы уже 600-700 тыс. в месяц делать.
Фас!
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:22

Спокійно, Зеленський все продумав. Якщо справа із вакцинами не піде, то лабораторію можна перепрофілювати під виробництво метамфетаміну, наприклад. Кокс із Колумбії завозити довго і дорого, а тут буде національний виробник. Та й попит на товар буде стабільним, як мінімум серед депутатів Слуги Народу, ОП, та самого Гаранта. )))
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 568
З нами з: 24.05.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:31

  Slon_Nosov написав:у зеленского мозгов как у молюска, печалька...

Самое печальное, что полстраны превращены в обезьян — они тупо аплодируют незаконным решениям власти.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 03.11.08
Подякував: 814 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:35

Re: Зеленський розпорядився створити лабораторії для...

  NetSerpent написав:Спокійно, Зеленський все продумав. Якщо справа із вакцинами не піде, то лабораторію можна перепрофілювати під виробництво метамфетаміну, наприклад. Кокс із Колумбії завозити довго і дорого, а тут буде національний виробник. Та й попит на товар буде стабільним, як мінімум серед депутатів Слуги Народу, ОП, та самого Гаранта. )))

Пеніцилін виробляли з плісняви. Пліснява - це гриби. Значить, треба вирощувати спеціальні гриби і лікувати ними держдепів, як лікувався молодший Добкін за колоною.
lapay
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
R2 » П'ят 09 кві, 2021 09:20
1 142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 09:20
petrenkokk122
Зеленський запропонував за два роки перенести...
R2 » Суб 03 кві, 2021 07:02
8 679
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 10:21
igorbuda52
«Інвестняні»: Зеленський підписав закони про податкові...
R2 » П'ят 26 бер, 2021 08:19
3 194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 01:01
simsurfs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9728)
20.04.2021 15:15
Еквайринг (108)
20.04.2021 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.