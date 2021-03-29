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Зеленський розпорядився створити лабораторії для...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:44
ruvex написав:
Упразднили эпидемиологическую службу
Не путайте СЭС и эпидемиологическую службу
Эпидемиологической службы и не было в Украине
А вот СЭС - это рассадник коррупции
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pesikot
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:22
pesikot написав:
А вот СЭС - это рассадник коррупции
Но теперь то все будет OK?
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ruvex
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Додано: Пон 19 кві, 2021 22:49
а як справи з тестами українських виробників? багато закупили?
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shlyocuk
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:19
ruvex написав: pesikot написав:
А вот СЭС - это рассадник коррупции
Но теперь то все будет OK?
Минус одна причина для дачи взятки.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:24
у зеленского мозгов как у молюска, печалька...
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Slon_Nosov
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Додано: Вів 20 кві, 2021 10:45
vitaliy_berdinskikh написав: ruvex написав:
Зачем здоровой нации лаборатории?
А что, в тех лабораториях вакцины разробатовали? СЭС запомнился только как "одна из" организация не приносящая никакой практической пользы, но умеющая доить бизнес проверками.
При клятом совке только в Харьков было два предприятия по разработке и производству вакцин плюс институт им.Мечникова...белоруссы уже начали свое производство и мы могли бы уже 600-700 тыс. в месяц делать.
Фас!
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:22
Спокійно, Зеленський все продумав. Якщо справа із вакцинами не піде, то лабораторію можна перепрофілювати під виробництво метамфетаміну, наприклад. Кокс із Колумбії завозити довго і дорого, а тут буде національний виробник. Та й попит на товар буде стабільним, як мінімум серед депутатів Слуги Народу, ОП, та самого Гаранта. )))
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NetSerpent
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:31
Slon_Nosov написав:
у зеленского мозгов как у молюска, печалька...
Самое печальное, что полстраны превращены в обезьян — они тупо аплодируют незаконным решениям власти.
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ruvex
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:35
NetSerpent написав:
Спокійно, Зеленський все продумав. Якщо справа із вакцинами не піде, то лабораторію можна перепрофілювати під виробництво метамфетаміну, наприклад. Кокс із Колумбії завозити довго і дорого, а тут буде національний виробник. Та й попит на товар буде стабільним, як мінімум серед депутатів Слуги Народу, ОП, та самого Гаранта. )))
Пеніцилін виробляли з плісняви. Пліснява - це гриби. Значить, треба вирощувати спеціальні гриби і лікувати ними держдепів, як лікувався молодший Добкін за колоною.
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lapay
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