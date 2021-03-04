Влада Мальти планує виплачувати туристам до 200 євро за відпочинок в країні, щоб відродити туристичну галузь.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:58
Мальта платитиме туристам до 200 євро за відпочинок в країні
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Дивися повний текст Мальта платитиме туристам до 200 євро за відпочинок в країні.
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