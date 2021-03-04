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Мальта платитиме туристам до
200 євро за відпочинок в країні

Мальта платитиме туристам до 200 євро за відпочинок в країні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:58

Мальта платитиме туристам до 200 євро за відпочинок в країні

Пропонуємо до обговорення:
Влада Мальти планує виплачувати туристам до 200 євро за відпочинок в країні, щоб відродити туристичну галузь.

Дивися повний текст Мальта платитиме туристам до 200 євро за відпочинок в країні.
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