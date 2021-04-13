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Топ країн, звідки українці
найчастіше імпортують машини

Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:13

Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини

Пропонуємо до обговорення:
З початку року українці витратили 933 мільйони доларів на придбання імпортованих нових і вживаних авто.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:13

А стонут все , что квартплата высокая. Ещё есть куда пояса затягивать. Всех надо на велосипеды!
Ratatui
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