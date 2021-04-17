Про це йдеться в аналітиці ОЛХ.
Дивися повний текст У яких будинках живуть кияни (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:32
У яких будинках живуть кияни (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких будинках живуть кияни (інфографіка).
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:32
Самая актуальная информация о ценах квартир в этих районов -
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:35
А какие из них реально достроят?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|