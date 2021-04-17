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У яких будинках живуть
кияни (інфографіка)

У яких будинках живуть кияни (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:32

У яких будинках живуть кияни (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці ОЛХ.

Дивися повний текст У яких будинках живуть кияни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:32

Самая актуальная информация о ценах квартир в этих районов - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:35

  Помещик написав:Самая актуальная информация о ценах квартир в этих районов - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/

А какие из них реально достроят?
Investor_K
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