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Криклій пояснив, чому в Україні
не будують бетонні дороги

Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:05

Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги

Пропонуємо до обговорення:
Україна має власні цементні заводи, тож дороги з бетону можуть бути набагато міцнішими. Проте більшість українських доріг будують з імпортного бітуму.

Дивися повний текст Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:06

Помнится, пару лет назад в очередной раз обещали, что ямочного ремонта уже не будет никогда. Или то кто-то другой обещал?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:16

Re: Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дорог

Зато их успешно сртоят в Беларуссии.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33

Ну раз ямачного ремонту не буде - то і нафік такі дороги Автодору?
silver_arrow_ua
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