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Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:05
Пропонуємо до обговорення:
Україна має власні цементні заводи, тож дороги з бетону можуть бути набагато міцнішими. Проте більшість українських доріг будують з імпортного бітуму.
Дивися повний текст Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:06
Помнится, пару лет назад в очередной раз обещали, что ямочного ремонта уже не будет никогда. Или то кто-то другой обещал?
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:16
Зато их успешно сртоят в Беларуссии.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:33
Ну раз ямачного ремонту не буде - то і нафік такі дороги Автодору?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:06
не просто вантажівки, а перегружені вантажівки!
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:23
На бетонных дорогах воровать не так выгодно.
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Scotch
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:26
Scotch написав:
На бетонных дорогах воровать не так выгодно.
О, і я так само подумав (((
Це страшно, коли народ чує А, і зразу розуміє шо таке Б...
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change_pm
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