Україна має власні цементні заводи, тож дороги з бетону можуть бути набагато міцнішими. Проте більшість українських доріг будують з імпортного бітуму.
Дивися повний текст Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:05
Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:06
Помнится, пару лет назад в очередной раз обещали, что ямочного ремонта уже не будет никогда. Или то кто-то другой обещал?
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:16
Re: Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дорог
Зато их успешно сртоят в Беларуссии.
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:26
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:13
Конечно, дороже :))))
А самое главное, не получится на ямочный ремонт КАЖДЫЙ ГОД "осваивать" бабла, равное половине стоимости той дороги.
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