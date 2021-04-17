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Середню зарплату будуть
розраховувати по-новому

Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:18

Середню зарплату будуть розраховувати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Розмір зарплати може збільшитися

Дивися повний текст Середню зарплату будуть розраховувати по-новому.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:19

В правительстве предлагают изменить порядок расчета средней заработной платы, вследствие чего ее размер может увеличиться.

Но денег по факту больше не станет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:32

Re: Середню зарплату будуть розраховувати по-новому

(максимальная + минимальная)/2 = средняя
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:39

bred Не пойдет. Коболев с Витренко и прочими товарищами легко задерут среднюю ЗП. Нужна средневзвешенная.
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:59

Ed_UA_rD, это был сарказм, насколько я понимаю, вся возня с "изменением расчёта" именно для "повышения" средней зряплаты и затевается
bred
 
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