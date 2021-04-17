Розмір зарплати може збільшитися
Дивися повний текст Середню зарплату будуть розраховувати по-новому.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:18
Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середню зарплату будуть розраховувати по-новому.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:19
Но денег по факту больше не станет.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:32
Re: Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
(максимальная + минимальная)/2 = средняя
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:39
bred Не пойдет. Коболев с Витренко и прочими товарищами легко задерут среднюю ЗП. Нужна средневзвешенная.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:59
Ed_UA_rD, это был сарказм, насколько я понимаю, вся возня с "изменением расчёта" именно для "повышения" средней зряплаты и затевается
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